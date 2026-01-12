Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Хинштейн назвал возмутительной ситуацию со срывом замены окон после атак ВСУ

Хинштейн: ответственных за срыв замены окон в поврежденном БПЛА доме накажут
Александр Кряжев/РИА Новости

Ответственные за срыв замены окон в пострадавшем от атаки БПЛА дома в Курске понесут наказание. Об этом губернатор Курской области Александр Хинштейн, написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе восстановительных работ не были учтены 20 поврежденных окон.

«По дому на Орловской... Приступили к замене еще 20 стеклопакетов, которые не учли изначально, - ситуация возмутительная, потому что мы обещали людям до 1 января все работы завершить. Все, кто это допустил, понесут наказание», — написал он.

Хинштейн добавил, что все работы будут завершены до конца этой недели.

До этого глава региона рассказал, что с 1 по 10 января в Курской области были сбиты более 280 украинских беспилотников различных типов, не выжил один человек, еще девять были ранены. Чаще всего под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) попадали Глушковский, Суджанский, Хомутовский районы.

Также Хинштейн отметил, что есть повреждения среди жилого фонда.

Ранее ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601147_rnd_7",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+