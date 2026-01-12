Хинштейн назвал возмутительной ситуацию со срывом замены окон после атак ВСУ

Ответственные за срыв замены окон в пострадавшем от атаки БПЛА дома в Курске понесут наказание. Об этом губернатор Курской области Александр Хинштейн, написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе восстановительных работ не были учтены 20 поврежденных окон.

«По дому на Орловской... Приступили к замене еще 20 стеклопакетов, которые не учли изначально, - ситуация возмутительная, потому что мы обещали людям до 1 января все работы завершить. Все, кто это допустил, понесут наказание», — написал он.

Хинштейн добавил, что все работы будут завершены до конца этой недели.

До этого глава региона рассказал, что с 1 по 10 января в Курской области были сбиты более 280 украинских беспилотников различных типов, не выжил один человек, еще девять были ранены. Чаще всего под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) попадали Глушковский, Суджанский, Хомутовский районы.

Также Хинштейн отметил, что есть повреждения среди жилого фонда.

Ранее ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.