Новости. Общество

Российский подросток повалил сверстника на снег и выстрелил в него из пистолета

В Новосибирске школьник потребовал извинений и выстрелил в другого подростка
Telegram-канал «Анонимный Новосибирск»

В Новосибирске подросток выстрелил в сверстника из пистолета с пистонами. Видео нападения опубликовал Telegram-канал «Анонимный Новосибирск».

На записи видно, как агрессивный школьник размахивает пистолетом и угрожает другому мальчику, пока тот безуспешно пытается его успокоить.

«На колени, тварь!» — кричит агрессор и заставляет жертву встать на колени и просить прощения.

Затем юноша принялся избивать потерпевшего и повалил его на снег. Мальчик закрывал голову руками, а его обидчик выстрелил несколько раз и попал ему в глаз.

По данным NGS.RU, инцидент произошел возле школы №206 в Октябрьском районе города.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что сообщений и заявлений по факту инцидента не поступало. Тем не менее полицейские уже начали проверку и в настоящее время устанавливают участников конфликта.

Ранее пьяные подростки избили директора школы на новогодней дискотеке.
 
