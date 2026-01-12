Размер шрифта
Психолог дала советы, как вести себя на первой встрече

Психолог Королева: при знакомстве важную роль играет первая фраза
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

При знакомстве с людьми важную роль играет первая фраза, которая может повлиять на доверие со стороны собеседника. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила кандидат психологических наук Алина Королева.

Специалист объяснила, что благодаря первой фразе можно как обрести, так и потерять доверие нового знакомого.

«Стоит также помнить, что от 50 до 80% информации передается и считывается невербально, посредством «языка тела», — отметила она.

По словам эксперта, получить доверие собеседника поможет честность, которая считывается как гармония между словами и невербальными сигналами.

Психолог также отметила, что существует мнение, что при знакомстве следует избегать проблемных тем, рассказывая только нейтральные истории. Однако нередко разговоры о проблемах позволяют собеседникам узнать ценности друг друга, сказала она.

При этом на первой встрече не рекомендуется обсуждать финансовые вопросы и интимные отношения. Затрагивать эти темы можно только после эмоционального сближения.

Эксперт сервиса Mamba Наталья Красильникова до этого говорила, что наиболее подходящим временем для поиска партнера на сайтах знакомств являются вечерние часы в конце недели. При этом, по ее словам, в понедельник интерес к таким сервисам резко снижается.

Ранее психолог рассказал, сколько длится конфетно-букетный период в отношениях.

