Психолог дала советы, как вести себя на первой встрече

При знакомстве с людьми важную роль играет первая фраза, которая может повлиять на доверие со стороны собеседника. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила кандидат психологических наук Алина Королева.

Специалист объяснила, что благодаря первой фразе можно как обрести, так и потерять доверие нового знакомого.

«Стоит также помнить, что от 50 до 80% информации передается и считывается невербально, посредством «языка тела», — отметила она.

По словам эксперта, получить доверие собеседника поможет честность, которая считывается как гармония между словами и невербальными сигналами.

Психолог также отметила, что существует мнение, что при знакомстве следует избегать проблемных тем, рассказывая только нейтральные истории. Однако нередко разговоры о проблемах позволяют собеседникам узнать ценности друг друга, сказала она.

При этом на первой встрече не рекомендуется обсуждать финансовые вопросы и интимные отношения. Затрагивать эти темы можно только после эмоционального сближения.

