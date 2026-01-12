Мужчина потерял все волосы и способность потеть из-за сделанной татуировки

Мужчина из Польши перестал потеть и потерял все волосы через несколько месяцев после татуировки, пишет LADBible.

Пациент из Польши сделал татуировку с изображением красного цветка на предплечье. Примерно через четыре месяца он начал испытывать сильный зуд, шелушение кожи и появление сыпи в области рисунка. Вскоре воспаление распространилось по всему телу, а очаги раздражения переросли в крупные воспаленные пятна.

Позднее врачи диагностировали у мужчины эритродермию — тяжелое состояние, при котором кожа становится воспаленной, красной и начинает интенсивно шелушиться. Со временем у пациента развилась универсальная алопеция, приведшая к полной потере волос на голове, лице и теле.

Кроме того, мужчина утратил способность нормально потеть. Сначала врачи зафиксировали гипогидроз — резкое снижение потоотделения, который впоследствии перешел в ангидроз. Это состояние лишило организм возможности естественного охлаждения и значительно ограничило физическую активность пациента из-за риска теплового удара.

Медики пришли к выводу, что причиной осложнений стала иммунная реакция на красные татуировочные чернила. Со временем рост волос частично восстановился, а состояние кожи стабилизировалось после полного удаления красных чернил. Однако способность потеть так и не вернулась. Анализы показали, что потовые железы были разрушены и заменены рубцовой тканью, что, по словам врачей, делает восстановление функции крайне маловероятным. В настоящее время пациент вынужден использовать распылители воды и избегать перегрева.

Ранее, ученые подтвердили, что татуировки влияют на работу иммунной системы.