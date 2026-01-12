Володин раскритиковал власти Саратова за простой 20 новых трамваев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил недовольство саратовскими властями из-за того, что 20 новых трамваев простаивают после повреждений в авариях. Об этом он написал в Telegram-канале «Володин Саратов», посвященном его региональным проектам.

«Вот мы сейчас уже нашли денежные средства, опять федеральные, опять невозвратные, на приобретение 16 трамваев «Витязь», трехсекционных, под 3-ий маршрут. А надо еще 10», — говорится в сообщении.

Володин обратил внимание на то, что в 2025 году на закупку 45 трамваев для города было потрачено примерно на 5 миллиардов рублей за счет федерального финансирования. Благодаря этому не надо было брать кредиты, а как следствие — повышать проезд на общественном транспорте.

В связи с этим он попросил губернатора Романа Бусаргина разобраться в ситуации. При этом он отметил ,что пока на маршруты не выйдут 20 трамваев, то город не получит 10 новых моделей «Витязь, запланированных для третьего маршрута.

