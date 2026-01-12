Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Минстрое подвели итоги аварий в ЖКХ за новогодние праздники

Минстрой: в России за новогодние каникулы зафиксировали 202 коммунальные аварии
Телеграм-канал «Прокуратура Саратовской области»

За время новогодних праздников в России в сфере жилищно-коммунального хозяйства было зафиксировано 202 аварийные ситуации, что на 86 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

В ведомстве уточнили, что среднее время ликвидации аварий сохранилось на уровне прошлогодних показателей.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на всероссийскоем совещании поблагодарил регионы, муниципальные службы, ресурсоснабжающие организации и аварийно-восстановительные бригады за слаженную работу. Он отметил, что эффективное взаимодействие всех структур позволяет оперативно реагировать на инциденты и обеспечивать стабильное прохождение отопительного периода.

В министерстве подчеркнули, что праздники сопровождались сложными погодными условиями — снегопадами, сильным ветром и резкими перепадами температур, особенно в центральных и южных регионах страны. Несмотря на это, серьезных сбоев в работе коммунальной инфраструктуры удалось избежать, хотя в отдельных субъектах устранение последствий непогоды продолжается.

Глава Минстроя призвал региональные власти держать ситуацию на постоянном контроле, напомнив, что зима продолжается и впереди возможны морозы и осадки. Он подчеркнул важность сохранения высокой готовности всех служб.

Также на совещании МЧС и Минэнерго отчитались о работе по устранению технологических нарушений. Регионам поручено проверить резервные источники водо- и электроснабжения, в том числе на объектах социальной и критической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что россиянам дадут больше времени для оплаты коммунальных услуг.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27599539_rnd_9",
    "video_id": "record::aaf5013b-f297-4a31-bc30-f8d39dd7c78c"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+