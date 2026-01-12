В Минстрое подвели итоги аварий в ЖКХ за новогодние праздники

За время новогодних праздников в России в сфере жилищно-коммунального хозяйства было зафиксировано 202 аварийные ситуации, что на 86 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

В ведомстве уточнили, что среднее время ликвидации аварий сохранилось на уровне прошлогодних показателей.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на всероссийскоем совещании поблагодарил регионы, муниципальные службы, ресурсоснабжающие организации и аварийно-восстановительные бригады за слаженную работу. Он отметил, что эффективное взаимодействие всех структур позволяет оперативно реагировать на инциденты и обеспечивать стабильное прохождение отопительного периода.

В министерстве подчеркнули, что праздники сопровождались сложными погодными условиями — снегопадами, сильным ветром и резкими перепадами температур, особенно в центральных и южных регионах страны. Несмотря на это, серьезных сбоев в работе коммунальной инфраструктуры удалось избежать, хотя в отдельных субъектах устранение последствий непогоды продолжается.

Глава Минстроя призвал региональные власти держать ситуацию на постоянном контроле, напомнив, что зима продолжается и впереди возможны морозы и осадки. Он подчеркнул важность сохранения высокой готовности всех служб.

Также на совещании МЧС и Минэнерго отчитались о работе по устранению технологических нарушений. Регионам поручено проверить резервные источники водо- и электроснабжения, в том числе на объектах социальной и критической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что россиянам дадут больше времени для оплаты коммунальных услуг.