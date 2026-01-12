Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Умерла самая известная шимпанзе в мире

BBC: в Японии умерла 49-летняя шимпанзе Ай, которая умела считать и рисовать
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Японии умерла самая известная в мире шимпанзе по кличке Ай, прославившаяся своими когнитивными способностями. Об этом сообщила «Би-би-си» со ссылкой на Институт Киотского университета, где жило животное.

В Центре изучения эволюционных истоков поведения человека уточнили, что Ай скончалась 9 января в возрасте 49 лет. Причиной смерти стали старость и отказ внутренних органов. В последние часы рядом с шимпанзе находились сотрудники научного центра.

Ай родилась в Западной Африке и в 1977 году ее доставили в Японию. В Киото она стала главной участницей исследовательской программы Ai Project, посвященной изучению мышления шимпанзе. Ученые установили, что Ай умела работать с числами и различать цвета. Когда ей было всего полтора года, исследователи подключили для нее специальную клавиатуру, связанную с компьютером, чтобы изучать память и способности к обучению.

Согласно научной работе приматолога Тецуро Мацудзавы, опубликованной в 1985 году, к пяти годам Ай освоила числовые обозначения от одного до шести и могла называть число, цвет и предмет более чем у 300 образцов.

В свободное от экспериментов время шимпанзе любила рисовать. Она самостоятельно разрисовывала листы бумаги маркерами без поощрения едой — так же, как и другие приматы в центре. Японские СМИ также сообщали, что однажды Ай сумела сбежать из вольера вместе с другим приматом, воспользовавшись украденным ключом.

В 2000 году шимпанзе родила сына по кличке Аюму, который также стал известен благодаря выдающейся памяти. В 2017 году, к 40-летию научного проекта, известному приматологу Джейн Гудолл подарили шарф, изготовленный из одной из картин Ай.

Ранее умер самый известный крокодил-альбинос США Клод.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27599419_rnd_5",
    "video_id": "record::13482c51-a5fe-481b-933e-61dc4c2c3c66"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+