В Испании закрыли заведение, где подавали уличных голубей вместо утки

Правоохранители Испании закрыли китайский ресторан в Мадриде после проверки, которая показала, что в заведении посетителям готовят вместо уток уличных голубей. Об этом сообщает британская газета The Sun.

«Оказавшись внутри, сотрудники полиции сделали крайне тревожное открытие: мешки с грязным мясом и большие миски, наполненные ощипанными уличными голубями. Эти мрачные находки позволяют предположить, что птиц готовили для использования в блюдах, продаваемых ничего не подозревающим посетителям. Условия на кухне были не менее шокирующими», — пишут журналисты.

Сотрудники полиции обнаружили восемь сломанных ржавых морозильных камер, заполненных мешками с немаркированным просроченным мясом и рыбой. Как отмечается, инцидент произошел в районе Усера, который популярен среди туристов из Великобритании.

»(От посетителей - прим.ред.) поступали сообщения о том, что по зонам приготовления пищи ползали тараканы, а по полу была разбросана запутанная сеть крысиных ловушек», — отмечается в публикации.

Кроме того, испанские полицейские зафиксировали отсутствие термометров для контроля температуры хранения продуктов, а также сильную коррозию и явную загрязненность кухонного оборудования. В итоге ресторан был закрыт до завершения расследования.

