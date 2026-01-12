Дизайнер назвала приемы, помогающие выглядеть стройнее

Ощущение стройности чаще всего дает не маскировка в темных тонах, а правильная геометрия образа. Об этом в беседе с РИАМО сообщила дизайнер, основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова.

Она посоветовала подбирать верх и низ близких оттенков. Верхняя часть образа при этом играет особую роль. К примеру, V-образный вырез или просто расстегнутый воротник — помогают вытянуть вертикаль и сделать черты лица четче, в отличие от глухой водолазки впритык к шее.

Снизу фигуру хорошо вытягивают брюки или джинсы с высокой посадкой и прямым силуэтом, которые удлиняют ноги и делают линию талии аккуратнее, продолжила специалист.

«Самая важная вещь номер ноль — размер. Если вещь мала, она всегда даст натяжение и складки, если велика — добавит лишний объем. В plus-size это видно быстрее всего, поэтому лучше потратить время на посадку, а уже потом играть цветом и деталями», — подчеркнула дизайнер.

Детали кроя зачастую важнее принта: вертикальные стрелки, планки на рубашках и длинные лацканы визуально стройнят надежнее, чем полоска, эффект от которой может быть непредсказуем, добавила она.

До этого Кошкарова перечислила неочевидные «утяжелители» образа. Речь, по ее словам, о накладных карманах, поперечных швах или контрастных вставках в области живота и бедер. Обувь также влияет на восприятие пропорций: контрастная по цвету, с массивной подошвой или ремешком на щиколотке, она может зрительно укорачивать ноги, добавила дизайнер.

