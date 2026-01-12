Размер шрифта
Новости. Общество

Названы ошибки в одежде, которые вредят даже стройным

Дизайнер Кошкарова: блестящая одежда расширяет силуэт
Benoit Tessier/Reuters

Дизайнер, основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова в интервью РИАМО рассказала, почему одежда может полнить и как этого избежать. Одной из причин, по ее словам, является неверно подобранный размер: маленькая вещь образует заломы, а слишком большая — размывает силуэт.

«Если в одежде постоянно хочется себя поправлять — одернуть свитер, подтянуть юбку, вернуть на место плечо, — это почти всегда знак, что размер или крой не ваши», — отметила специалист.

Зрительно утяжелить фигуру могут и ошибки в пропорциях, продолжила она. Верх, заканчивающийся на самом широком месте бедер или живота, а также резкие цветовые контрасты по линии талии привлекают внимание к проблемным зонам. Кроме того, материалы с сильным блеском, глянцем или крупной вязкой визуально расширяют силуэт.

Существуют и менее очевидные «утяжелители»: накладные карманы, поперечные швы или контрастные вставки в области живота и бедер, которые неосознанно привлекают к ним внимание. Обувь также влияет на восприятие пропорций: контрастная по цвету, с массивной подошвой или ремешком на щиколотке, она может зрительно укорачивать ноги, добавила дизайнер.

До этого Кошкарова назвала главные ошибки при выборе верхней одежды. Частая ошибка, по ее словам, — сочетание вещей разной «степени нарядности».

Если внутри вечернее платье или нарядный костюм, а сверху спортивный пуховик с активной стежкой, контрастной фурнитурой и логотипами, образ почти всегда распадается, привела пример эксперт.

Ранее россияне назвали самые разочаровывающие покупки, которые совершают на распродажах.

