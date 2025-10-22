Россиянин передавал Киеву данные о движении военной техники по Транссибу

В Амурской области задержали мужчину за передачу Киеву данных о военной технике

Федеральная служба РФ задержала россиянина, передававшего специальным службам Украины данные о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

В заявлении уточняется, что операция была проведена на территории Амурской области.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1977 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания помощи Украине в деятельности, направленной в ущерб безопасности Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Как рассказали в ФСБ, мужчина был завербован представителем террористической организации, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины. Россиянин переводил денежные средства на счет данной структуры, а также передавал ей сведения о движении военной техники Вооруженных сил РФ в зону боевых действий.

На этом фоне против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене, финансировании экстремистской деятельности и участии в деятельности экстремистской организации. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее жителя Тюменской области осудили на 15 лет за передачу Киеву информации о российской воинской части.