Россияне назвали самые разочаровывающие покупки, которые совершают на распродажах

Россияне чаще всего жалеют о покупках одежды и обуви на распродажах
Shutterstock

Каждая третья неудачная покупка на распродажах (36%) совершается спонтанно, несмотря на растущую рационализацию шопинга. При этом одежда и обувь — не только самая популярная категория на скидках, но и главный источник разочарований, чаще всего из-за несоответствия качества или импульсивного выбора непрактичных вещей.

Об этом говорится в исследовании ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, большинство покупателей больше не бросаются на скидки бездумно. 40% респондентов методично сравнивают цены на разных площадках и заранее отслеживают динамику, еще 27% составляют строгий список покупок. Это показывает, что потребитель становится более финансово грамотным и требовательным. Интересно, что на фоне этого рационального подхода набирают обороты и новые технологии: около 7% респондентов уже используют ИИ-сервисы для мониторинга лучших предложений.

Однако эта подготовка не является панацеей от спонтанности. Почти треть покупателей (30%) по-прежнему любят совершать импульсивные покупки, а 20% признаются, что могут поддаться соблазну, даже если ищут что-то конкретное. Именно этот разрыв между планом и действием становится основной причиной неудач. Подавляющее большинство (36%) опрошенных, пожалевших о покупке, признали, что она была сделана спонтанно, под влиянием момента.

Наиболее ярко эта тенденция проявляется в самых популярных категориях. Традиционно больше всего на скидках покупают одежду и обувь (53%), а также электронику и бытовую технику (44%). Однако именно гардероб чаще всего становится источником сожалений. Россияне жалуются на модные, но не базовые вещи, которые быстро теряют актуальность; экстравагантные наряды, которые «некуда надеть»; а также на низкое качество, которое становится очевидным только после первой стирки. В период ажиотажа покупатели на маркетплейсах (где совершается 91% всех покупок) часто не замечают брак или несоответствие товара картинке.

Еще одной причиной разочарования становится сама скидка. Каждый пятый (20%) столкнулся с тем, что цена после распродажи оказалась еще ниже, а еще 20% отметили, что качество товара не соответствовало описанию. Среди неудачных покупок также упоминались подделки популярных гаджетов и смартфонов, цена на которые не была по-настоящему выгодной.

Типичный бюджет на распродажах, как показывают данные, укладывается в диапазон от 5000 до 20 000 рублей — так ответили 75% респондентов. Более крупные траты, от 30 000 до 50 000 рублей, совершают 14% покупателей.

«Все эти тренды ведут к тому, что отношение к распродажам перестает быть однозначным. Для половины россиян это по-прежнему хороший способ сэкономить. Однако уже для трети опрошенных распродажи превратились в азартную игру со своими ставками и рисками, а 15% видят в них исключительно маркетинговую уловку. Самыми удачными покупками россияне называют те, где выгода очевидна и просчитана заранее: смартфоны, наушники, крупная бытовая техника и зимняя одежда, а также подарки к Новому году. Парадокс в том, что даже самые расчетливые потребители не застрахованы от ошибок. Холодный расчет помогает избежать крупных промахов, но от мелких эмоциональных покупок все равно никто не застрахован», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Ранее россиянам объяснили, как отличить реальную скидку на маркетплейсе от маркетингового трюка.

