Посол КНР в РФ рассказал об особенностях китайской кухни

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй рассказал в интервью Life, что традиционная китайская кухня уделяет особое внимание «гармонии пяти вкусов», заключающейся в сочетании сладкого, кислого, горького, острого и соленого.

Ханьхуэй отметил, что кухня страны является не только гастрономией, но и философией.

«Китайская кулинарная культура обладает глубоким содержанием и долгой историей, она является важным носителем и ярким воплощением китайской цивилизации. Она укоренилась в обширных землях Китая и его многовековой истории, глубоко отражает мировоззрение китайского народа о «единстве человека и природы» и ценностный принцип «достижения согласия при наличии разногласий»», — рассказал он.

Посол также напомнил о том, что в каждом регионе страны у блюд есть свои особенности, например, сычуаньская пища терпко-острая,а северная — с «насыщенной простотой мучных изделий». По его словам, еда может стать способом коммуникации без использования переводчика. Ханьхуэй назвал кухню безмолвным языком мира и теплым диалогом.

Он отметил, что в Москве китайская кухня уже не является экзотикой. В столице России есть большое количество китайских ресторанов, сделавших блюда страны частью повседневной жизни москвичей. Посол подчеркнул, что это способствует укреплению взаимопонимания и дружеских отношений между гражданами обеих стран.

