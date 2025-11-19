SCMP: кофе с тараканами появился в продаже в Китае

В Китае в продаже появился кофе с тараканами, пишет South China Morning Post.

В Пекине музей насекомых представил кофе, украшенный порошком из молотых тараканов. Помимо «тараканьей» посыпки, напиток содержит сушёных желтых мучных червей, а посетители описывают вкус как «подгоревший и слегка кислый».

По словам сотрудника, напиток стоимостью $6 был запущен в конце июня 2025 года и недавно стал популярным в соцсетях.

«Мы музей насекомых — логично, что и напитки должны соответствовать теме», — отметил он.

Кроме «кофе с тараканами», в новой линейке представлены напиток на основе пищеварительного сока кувшинного растения и лимитированный «муравьиный» кофе, который продавали только в период Хэллоуина. Все ингредиенты закупаются в магазинах традиционной китайской медицины, чтобы гарантировать безопасность.

В народной китайской медицине тараканов считают средством для улучшения кровообращения, а богатых белком мучных червей — продуктом для укрепления иммунитета. Основная аудитория необычного кофе — молодёжь.

«Родители с детьми такое не покупают — тараканов не любят», — добавил сотрудник.

Ранее в Китае стал популярен латте с зеленым луком.