На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае в продаже появился кофе с тараканами

SCMP: кофе с тараканами появился в продаже в Китае
true
true
true
close
Weibo

В Китае в продаже появился кофе с тараканами, пишет South China Morning Post.

В Пекине музей насекомых представил кофе, украшенный порошком из молотых тараканов. Помимо «тараканьей» посыпки, напиток содержит сушёных желтых мучных червей, а посетители описывают вкус как «подгоревший и слегка кислый».

По словам сотрудника, напиток стоимостью $6 был запущен в конце июня 2025 года и недавно стал популярным в соцсетях.

«Мы музей насекомых — логично, что и напитки должны соответствовать теме», — отметил он.

Кроме «кофе с тараканами», в новой линейке представлены напиток на основе пищеварительного сока кувшинного растения и лимитированный «муравьиный» кофе, который продавали только в период Хэллоуина. Все ингредиенты закупаются в магазинах традиционной китайской медицины, чтобы гарантировать безопасность.

В народной китайской медицине тараканов считают средством для улучшения кровообращения, а богатых белком мучных червей — продуктом для укрепления иммунитета. Основная аудитория необычного кофе — молодёжь.

«Родители с детьми такое не покупают — тараканов не любят», — добавил сотрудник.

Ранее в Китае стал популярен латте с зеленым луком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами