Общество

Первый рабочий день января в Кемерове начался с рекордных пробок на дорогах

В Кемерове рабочая неделя началась с 7-балльных пробок и задержек такси
Максим Блинов/РИА Новости

Первый рабочий день этого года в Кемерове ознаменовался серьезными заторами на дорогах – к утру пробки составили семь баллов, на фоне чего сильно выросло время ожидания такси. В среднем машину приходится ждать по 20-30 минут, выяснил Сiбдепо.

По результатам проверки популярных сервисов заказа такси редакция издания обнаружила, что в целом стоимость поездки на такси по не очень отдаленному маршруту сильно не изменилась – например, по Центральному району можно проехать за привычные для этого времени 200-350 рублей.

Отмечается, что, хотя граждан не шокировали рекордными ценниками на услуги перевозчиков, проблемой стало время ожидания такси из-за пробок на дорогах. В том числе большой затор сегодня утром наблюдался на Октябрьском проспекте, проспекте Шахтеров, Кузнецком проспекте и на пересечении главных улиц, что привело к росту времени ожидания машины до получаса. Так, для поездки на расстояние в 4 км корреспонденту издания пришлось ждать такси одного из агрегаторов 17 минут, а сама поездка заняла 43 минуты, хоть и обошлась всего в 280 рублей. У других сервисов ценники варьировались до 350 рублей за 4 км.

Отмечается, что сегодня насыщенный трафик привел к заторам на дорогах и других городов Сибири – так, сообщалось о 10-балльных пробках в Томске и рекордном взлете цен на такси из-за заторов на дорогах Новосибирска.

В Госдуме до этого предложили ограничить рост цен на такси в новогодние праздники необходимо на 20%. Как отметил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, в период праздников цены слишком стремительно растут, а качество услуг при этом не улучшается, поэтому такие ограничения были бы справедливыми.

Ранее стало известно, что в России могут появиться скидки в такси для многодетных семей.

