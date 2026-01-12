Психолог объяснила россиянам, как преодолеть посленовогоднюю хандру

Посленовогодняя хандра – это нормальная реакция россиян на резкий контраст между праздничными выходными и обычной будничной рутиной. В ответ на такие изменения появляются психофизиологические симптомы, включая уныние, апатию и потерю мотивации. При грамотном подходе к вопросу выхода из длительных каникул с этим состоянием можно быстро справиться, рассказала RT кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

По словам специалиста, в первую очередь важно не требовать от себя стремительного «взлета» к продуктивности – вместо этого лучше начать с обычной нормализации биологических ритмов. Основная причина хандры после праздников заключается в нарушении графика сна и циркадного ритма, изменении рациона питания. Возвращение к рабочим будням должно включать в себя постепенную нормализацию этих процессов. Так, нужно начать легко ужинать, ложиться спать до полуночи, утром выпивать стакан воды – это своего рода сигналы стабильности для нервной системы, пояснила психолог.

Кроме того, важно не воспринимать возвращение к рабочим будням негативно, посоветовала Шпагина.

«После Нового года в голове часто звучит фоновая мысль: «Праздники кончились, впереди только работа и серая обыденность». Это классическое когнитивное искажение «черно-белого мышления». Противодействовать ему стоит через планирование, но не глобальное, а камерное», — пояснила специалист.

Она порекомендовала отказаться от глобальных планов на год, заменив их списком небольших и простых дел на неделю. Важно, чтобы в него входили и приятные занятия – например, встреча с другом, просмотр фильма, какая-то покупка и так далее.

Психолог призвала не замыкаться на чувстве одиночества, постепенно восстанавливая общение с близкими, а также снизить требования к себе, не пытаясь одним разом выполнить все накопленные задачи. В противном случае возникнет риск выгорания, поэтому важно начать с «мягкого старта», который будет включать в себя перерывы от работы, фокусировку только на самых важных задачах и постепенное возвращение к работе, заключила эксперт.

До этого Шпагина рассказала «Газете.Ru», что для беспроблемного выхода на работу после длительных выходных нужно ввести буферный день в конце каникул. Этот день не должен быть заполнен бытовой суетой, его задача — мягкая перенастройка. Вечером можно приготовить одежду на завтра, составить список задач на первую половину недели, провести небольшую уборку на рабочем столе (как физическом, так и на рабочем столе компьютера). Это помогает психике «поставить точку» и принять факт смены фаз, отметила психолог.

