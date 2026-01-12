Россиянам рассказали, могут ли у них забрать деньги в случае переплаты на работе

Роскачество: работодатель не может забрать деньги сотрудника в случае переплаты

В случае перечисления сотруднику лишних средств работодатель не может просто так потребовать вернуть деньги. При переплате возврат производится либо по обоюдной договоренности, либо с помощью удержания последующих выплат, рассказала RT директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

При случайном перечислении лишней суммы работодатель должен получить добровольное согласие сотрудника на возврат. Если же договориться не удается, он имеет право вернуть средства с помощью удержания из будущих выплат, пояснила эксперт. Причем удержание, согласно Трудовому кодексу РФ, допустимо только в некоторых случаях – например, если произошла счетная ошибка, сотрудник получил неотработанный аванс или при увольнении лишние отпускные выплаты.

Принять решение об удержании работодатель может только в течение месяца с момента обнаружения ошибки, предупредила Ганькина.

«Без согласия работника спор решается только через суд. Размер удержаний ограничен и обычно составляет не более 20% дохода, в отдельных случаях — до 50%», — заключила эксперт Роскачества.

До этого Евгения Ганькина также поясняла, что в России нет закона, запрещающего обсуждать уровень зарплаты с коллегами, в том числе таких норм нет в ТК РФ. По ее словам, напротив, иногда такие разговоры могут быть даже полезны – например, в ходе беседы можно обнаружить факт дискриминации.

Ранее приставы взыскали с работодателей долги по зарплате на 6 млрд рублей.