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Польские власти получили письмо от анонима о тайне золотого поезда нацистов

Daily Mail: в Польше аноним заявил, что раскрыл тайну золотой поезд нацистов
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Chmee2/commons.wikimedia.org

Загадочный аноним прислал польским властям письмо, в котором заявил, что знает тайну «золотого поезда нацистов». Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

23 апреля мэрия города Валбжих в Нижнесилезском воеводстве получила послание от неизвестного. Автор утверждает, что ему известно местонахождение вагонов поезда, в котором хранятся похищенные нацистами во время Второй мировой войны ценности и произведения искусства. По его словам, три вагона спрятаны в замаскированном туннеле недалеко от Валбжиха.

В мэрии города назвали письмо «конкретным и фактически выверенным». В настоящее время решается вопрос о дальнейшем изучении полученной информации.

Согласно существующей много лет версии, поезд с ценностями в последние месяцы войны пропал по дороге в Валбжих. В этом поезде якобы может находиться легендарная Янтарная комната, которую нацисты в 1941 году похитили из Царского Села.

27 марта сообщалось, что гражданин США польского происхождения нашел на Украине семейный клад по нарисованной отцом карте.

Ранее в Шотландии обнаружили клад средневековых золотых монет.

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