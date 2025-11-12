Стала известна судьба пенсионерки, которую обнаружили голой у дороги в Луганске

МВД: женщину, гулявшую голой у дороги в Луганске, передали медикам

Женщина, которую заметили около дороги в Луганске, проходила лечение в местной психоневрологической больнице. Об этом сообщает управление МВД по республике.

По данным полиции, пенсионерку быстро задержали.

«В ходе проверки стражи порядка установили, что жительница региона состоит на учете в Луганской республиканской клинической психоневрологической больнице», – сообщается в публикации.

По какой причине ее поставили на учет, диагноз и другие подробности о причинах произошедшего не уточняются.

После задержания и проверки, женщину отвезли в медучреждение.

Пенсионерку заметили водители в темное время суток. Пожилая женщина шла вдоль дороги, при этом на ней не было одежды.

Свидетели вызвали на место полицию и бригаду скорой помощи. Местные жители предположили, пенсионерку могли выгнать из дома. Некоторые не исключали, что она может находиться под действием запрещенных веществ или алкоголя.

Ранее женщина без одежды попала в объектив видеорегистратора в Санкт-Петербурге.