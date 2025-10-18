На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в России запретил сайт, предлагающий доставку оружия по всей стране

Суд в Москве заблокировал сайт, на котором нелегально продавалось разное оружие
Shutterstock

Останкинский суд Москвы постановил заблокировать сайт, через который можно было заказать оружие с доставкой в любую точку России и за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Прокурор подал иск после того, как обнаружил среди товаров этого онлайн-магазина разные виды оружия, в частности, боевое и охотничье огнестрельное. Торговля на сайте велась свободно, покупатель мог приобрести оружие без соответствующих лицензий и медицинских справок.

Суд постановил запретить распространение информации с этого сайта. Дело будет повторно рассмотрено в Мосгорсуде в декабре, где будет проверена законность первого решения.

20 апреля Черемушкинский суд Москвы заблокировал три сайта, на которых публиковались объявления о продаже котят рыси. Из решения суда следовало, что объявления выявили в ходе мониторинга сети. Данные интернет-ресурсы представляли собой анонимные сайты, доступ к которым был открыт для всех желающих.

В суде отметили, что котята рыси включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В связи с этим продажа этих животных запрещена, следует из документов.

Ранее суд ограничил доступ к приложению для заказа премиальных авто.

