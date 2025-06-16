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Гражданина Белоруссии задержали за попытку затащить россиянку в квартиру и изнасиловать

В Волгограде иностранца-насильника проверят на причастность к другим нападениям

В Волгограде гражданина Белоруссии, задержанного за попытку изнасилования, проверят на причастность к другим нападениям. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Установлено, что 40-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления, вышел на свободу в середине мая 2025 года. Он отправился в Краснодар, где арендовал жилье. Под предлогом примирения с «подругой» он попросил случайную прохожую отнести в квартиру цветы. Когда девушка согласилась помочь, злоумышленник напал на нее у дверей, пытаясь затащить внутрь, но она смогла дать отпор и сбежать. Он признался, что намеревался изнасиловать ее.

Подозреваемый скрылся с места преступления, однако позже был задержан в Волгограде. Полиция проверяет его причастность к другим нападениям в регионе. По факту действий иностранца возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ранее на Алтае мужчина попытался изнасиловать школьницу в бане и покалечил ее.

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