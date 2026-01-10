Названа неожиданная причина роста депрессии и тревожности

Воздействие экстремальной жары связано с более высокой распространенностью депрессии и тревожных расстройств на уровне целых штатов США. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные по всем 50 штатам. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

Авторы исследования изучили, как климатические экстремумы могут отражаться на психическом здоровье населения. Поводом для работы стали участившиеся волны жары, лесные пожары и другие проявления изменения климата в США.

Для анализа ученые использовали данные федеральных ведомств. Они рассчитали среднее число дней с температурой выше 38 °C в каждом штате в период с июня по сентябрь 2020 года — в разгар летнего сезона. Эти показатели затем сопоставили с распространенностью депрессии и тревожности в 2022 году, чтобы учесть возможный отсроченный эффект жары.

Анализ показал устойчивую положительную связь: чем больше в штате было дней с экстремальной жарой, тем выше через два года оказывались показатели депрессии и тревожных расстройств. По расчетам авторов, каждые дополнительные 10 дней с температурой выше 38 °C были связаны с ростом вероятности проблем с психическим здоровьем на 6,2%.

Связь сохранялась даже после учета демографических и социально-экономических факторов, включая возрастную структуру населения, пол, расовый и этнический состав, уровень образования и долю людей без медицинской страховки. При этом медианная распространенность тревожных и депрессивных симптомов по штатам составила около 51%, а медианное число экстремально жарких дней — около восьми, хотя разброс между регионами был значительным.

Исследование также показало, что социальная уязвимость усиливает эффект жары. Штаты с более низким уровнем образования и большей долей незастрахованного населения демонстрировали более высокие показатели психических расстройств. Это, по словам авторов, указывает на пересечение климатических рисков и социального неравенства.

Неожиданным результатом стало то, что штаты с большей долей населения старше 65 лет имели более низкие показатели тревожности и депрессии, что противоречит распространенному представлению о повышенной уязвимости пожилых людей к климатическим стрессорам. Авторы подчеркивают, что этот эффект требует отдельного изучения.

Ученые призвали расширять исследования влияния климатических факторов на психическое здоровье и учитывать эти риски при разработке стратегий общественного здравоохранения и климатической адаптации.

