Новости. Общество

Две тысячи самозанятых врачей временно уедут из Франции

Figaro: две тысячи самозанятых врачей временно уедут из Франции в знак протеста
AP

Две тысячи самозанятых врачей уедут из Франции в Брюссель на несколько дней в рамках акции протеста против политики французского правительства в области здравоохранения. Об этом сообщает Le Figaro.

Врачи планируют уехать из страны в воскресенье на автобусах.

В публикации отмечается, что врачи-специалисты, хирурги, анестезиологи и гинекологи собираются вернуться во Францию в среду, 14 января. Подобное планируется провести в рамках операции «Ссылка в Брюссель» профсоюза Le Bloc.

Врачи выступают против недавно принятых мер, среди которых разрешение для главы кассы медицинского страхования в одностороннем порядке устанавливать тарифы на медицинские услуги.

5 января глава Французского союза за свободную медицину (UFLM) Жером Марти заявил, что во Франции врачи и медперсонал начали забастовку, большая часть клиник в стране будет закрыта.

Марти отметил, что в забастовке принимают участие врачи, в том числе хирурги. Кроме того, бастуют студенты, интерны и другие медработники. По словам главы союза, власти не слушают представителей отрасли.

Ранее в Лувре снова началась забастовка работников.

