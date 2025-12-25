Ученые рассказали, почему глаза оленей меняют цвет зимой

У северных оленей — тех самых, что обитают за Полярным кругом, — есть необычная и почти фантастическая особенность: зимой их глаза меняют цвет. Если летом глаза оленя отражают золотисто-зеленый свет, то в период полярной ночи они становятся насыщенно-синими. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Речь идет о виде Rangifer tarandus, и это не оптическая иллюзия, а реальная физиологическая адаптация к жизни в условиях экстремального дефицита света.

Северные олени активны в сумерках. А в арктическую зиму сумерки могут длиться до трети суток, окрашивая ландшафт в характерный синий свет . Чтобы лучше различать хищников и пищу (например, лишайники), зрительная система оленей эволюционировала особым образом.

Ключевую роль играет отражающий слой за сетчаткой, который есть у многих ночных животных и заставляет глаза «светиться» в темноте. Но у оленей он уникален: летом отражает желто-зеленый свет, зимой — преимущественно синий.

Это позволяет свету дважды проходить через сетчатку, усиливая чувствительность зрения. По оценкам ученых, изображение для оленя в сумерках становится до тысячи раз ярче, хотя и менее четким — как если бы смотреть сквозь запотевшее стекло.

Зимой у оленей зрачки почти постоянно расширены. Это, вероятно, влияет на баланс жидкости внутри глаза и слегка меняет структуру tapetum lucidum.

Офтальмолог Роберт Фосбери сравнил этот механизм с зимними шинами: «Как в мороз спускают давление в колесах для лучшего сцепления, так и олень «сбрасывает» часть жидкости в глазу, чтобы лучше видеть в темноте».

Точный биохимический механизм пока неизвестен, но важно, что изменения обратимы: весной глаза вновь возвращаются к летнему оттенку.

Пока северные олени остаются единственными млекопитающими, у которых зафиксирована такая сезонная смена цвета глаз. Ученые предполагают, что подобные механизмы могут существовать и у других животных, обитающих в условиях постоянных сумерек, но пока доказательств этому нет.

