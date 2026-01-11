В Москве оштрафовали руководство ТБСС по делу о коррупции

Московский суд назначил штраф в размере 163,2 млн рублей председателю совета директоров компании «Таможенный брокер спецсвязи» Сергею Хирьякову по уголовному делу о даче взятки должностному лицу Федеральной таможенной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Как следует из документов, аналогичное наказание получил и второй фигурант дела — Александр Раковский. Оба были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, связанной с дачей взятки в особо крупном размере.

Изначально суд назначил каждому из осужденных штраф в семидесятикратном размере суммы взятки — 165,2 млн рублей. Однако при вынесении приговора было учтено время, проведенное Хирьяковым и Раковским под стражей с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года, а также период действия ограничительных мер с сентября по декабрь 2025 года.

С учетом этих обстоятельств суд смягчил наказание, снизив сумму штрафа на 2 млн рублей — до 163,2 млн рублей для каждого из осужденных.

Ранее в уголовном деле обвиняемого в особо крупном мошенничестве экс-директора по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимира Шадрина появился эпизод о взятке.