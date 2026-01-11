«Нострадамус» из Бразилии предсказал России войну в Арктике в 2026 году

Express: «Живой Нострадамус» предрек России войну в Арктике в 2026 году

Бразильский парапсихолог и мистик Атос Саломе, которого называют «Живым Нострадамусом», предрек России войну в Арктике в 2026 году. Об этом пишет газета Express.

По словам Саломе, Россия активно перебрасывает передовые ракетные системы на стратегические базы Крайнего Севера. Он пояснил, что в Арктике будут таять льды, что откроет новые судоходные пути и доступ к жизненно необходимым энергетическим ресурсам. А это, в свою очередь, может значительно увеличить вероятность столкновений между РФ и НАТО.

Кроме того, Саломе считает, что уже в марте Россия может призвать в армию до 800 тысяч резервистов.

4 декабря издание Independent писало, что Великобритания и Норвегия готовятся заключить оборонительный пакт, предусматривающий создание объединенного военно-морского флота для противостояния России в Арктике и защиты подводной критической инфраструктуры.

По информации МО Британии, за последние годы активность российских судов неподалеку от Соединенного Королевства якобы выросла на 30%. Новое соглашение призвано защитить подводные кабели и трубопроводы, уничтожение которых может привести к серьезным последствиям для инфраструктуры.

Ранее Bloomberg сравнил военное присутствие России и НАТО в Арктике.