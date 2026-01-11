Размер шрифта
Украинец на внедорожнике сбил пограничника при попытке уехать в Румынию

Госпогранслужба Украины: на Буковине водитель наехал на пограничника и скрылся
Inna Varenytsia/AP

На западе Украины водитель внедорожника сбил пограничника, пытаясь незаконно выехать в Румынию. Об этом сообщила Госпогранслужба страны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в Черновицкой области. Пограничный наряд заметил автомобиль, который двигался в сторону украинско-румынской границы. Водитель проигнорировал требование остановиться и направил машину в сторону военнослужащих, пытаясь преодолеть линию инженерных заграждений.

В результате наезда один из пограничников получил тяжелые множественные травмы и был госпитализирован. Позднее правоохранители обнаружили брошенный внедорожник на окраине одного из населенных пунктов. В автомобиле находились шесть человек, всех их задержали. Поиски водителя продолжаются.

В прошлом году представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что украинские пограничники ежедневно задерживают до 10 человек, пытающихся пересечь государственную границу с использованием поддельных документов.

Ранее в Службе внешней разведки России узнали о планах побега руководителей Украины.

