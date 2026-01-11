Подростки избили воронежца и выставили его без одежды на улицу, это попало на видео

Воронежские подростки стали фигурантами уголовного дела после избиения мужчины в подъезде. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на улице Ключникова. По данным Telegram-канала, компания молодых людей изначально якобы пыталась попасть в подъезд, где устроили вечеринку их друзья.

На кадрах с места заметно, как подростки выбили стеклянную дверь подъезда, чтобы проникнуть внутрь. Позже компания вытаскивает уже избитого мужчину из лифта, на голове у него видна кровь.

Спустя время на видео заметен пострадавший в одних трусах около двери подъезда. Когда он пытается выйти, один из школьников пинает его на улицу, другой выбрасывает ему, предположительно, куртку.

По данным канала, мужчину избили на этаже, и, когда он попытался уйти к лифту, продолжили наносить побои.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы, специалисты установили личности молодых людей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

