Россиянин жестоко избил подростка — разносчика листовок после попытки попасть в подъезд

Полиция ЯНАО проводит проверку после нападения на подростка, разносившего листовки. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в Новом Уренгое, в микрорайоне Мирный. По данным местных пабликов, местный житель якобы окликнул подростка и избил. Также сообщалось, что в руках у нападавшего был нож, но эта информация не подтвердилась.

Как рассказали в полиции, молодой человек звонил в разные квартиры, чтобы попасть в подъезд. С помощью домофона с ним стала общаться мать нападавшего и спросила, кто и зачем хочет попасть в дом. В ответ подросток якобы стал выражаться нецензурно и оскорбил ее.

На кадрах с места заметно, как мужчина резко наносит удары школьнику, в том числе и по лицу. Специалисты зафиксировали незначительные ушибы у несовершеннолетнего.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Личность агрессора устанавливают.

