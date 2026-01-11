Размер шрифта
Дипломаты следят за ситуацией с задержанной в Гонконге россиянкой

Генконсульство РФ в Гонконге контролирует ситуацию с задержанием россиянки
Российские дипломаты в Гонконге следят за ситуацией с задержанной местной полицией россиянкой. Женщину ранее арестовали за повреждение частного автомобиля, сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Гонконге.

«Гонконгская сторона своевременно сообщила нам об этом инциденте. Российские дипломаты держат ситуацию под контролем», — сказали в консульстве.

Уточняется, что ранее полиция Гонконга в районе популярной у туристов набережной Чимсачёй задержала гражданку РФ по подозрению в повреждении легкового автомобиля и угрозе ножом. По информации местных СМИ, женщина неожиданно начала бить по капоту легковушки, после чего схватила нож в расположенном рядом киоске и начала им размахивать. Предварительно, никто из людей не пострадал. Причины агрессивного поведения женщины пока не известны.

До этого сообщалось, что объявленного в розыск в России трэш-блогера Георгия Дзугкоева отправят в тайскую тюрьму после экстремального интима. На видео, вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа на глазах у других водителей.

Ранее было названо число россиян, депортированных из Таиланда в 2025 году.

