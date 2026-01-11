Дипломаты следят за ситуацией с задержанной в Гонконге россиянкой

Российские дипломаты в Гонконге следят за ситуацией с задержанной местной полицией россиянкой. Женщину ранее арестовали за повреждение частного автомобиля, сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Гонконге.

«Гонконгская сторона своевременно сообщила нам об этом инциденте. Российские дипломаты держат ситуацию под контролем», — сказали в консульстве.

Уточняется, что ранее полиция Гонконга в районе популярной у туристов набережной Чимсачёй задержала гражданку РФ по подозрению в повреждении легкового автомобиля и угрозе ножом. По информации местных СМИ, женщина неожиданно начала бить по капоту легковушки, после чего схватила нож в расположенном рядом киоске и начала им размахивать. Предварительно, никто из людей не пострадал. Причины агрессивного поведения женщины пока не известны.

