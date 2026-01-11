В МВД предупредили о фейковых сайтах с билетами на шоу

В интернете участились случаи мошенничества, связанные с продажей билетов на несуществующие мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, злоумышленники создают фальшивые сайты, на которых предлагают билеты на популярные концерты, мюзиклы и стендап-шоу известных артистов. Для привлечения внимания они используют яркие баннеры с громкими слоганами и обещаниями зрелищных выступлений.

На поддельных ресурсах размещают афиши, указывают реальные адреса концертных залов и публикуют схемы рассадки. Посетителям предлагают выбрать места, «забронировать» их и перейти к оплате. Независимо от выбранного способа расчета пользователя перенаправляют на страницу, внешне похожую на Систему быстрых платежей. Через этот фишинговый сервис преступники получают доступ к деньгам и персональным данным жертв.

Специалисты рекомендуют проверять информацию о мероприятиях только на официальных сайтах артистов, театров и концертных площадок, а также у проверенных билетных операторов. Кроме того, россиянам советуют не переходить по ссылкам из личных сообщений, внимательно проверять доменное имя сайта и наличие защищенного соединения.

