Соседи изнасиловали девочку и сбросили ее с крыши на соседний участок

В Индии шестилетняя девочка не выжила после изнасилования соседями. Об этом сообщает NDTV.
Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. По данным полиции, ребенок играл на террасе дома недалеко от дома двоих мужчин, который они арендовали. Обвиняемые напали на девочку, изнасиловали и сбросили с крыши.
Позже местные жители обнаружили ребенка на соседнем участке. Состояние пострадавшей медики оценили как критическое. Спасти пострадавшую не удалось.
Родители обратились в полицию, после чего специалисты установили местонахождение преступников. Во время задержания мужчины открыли стрельбу по правоохранителям.
«В ответном огне полиции оба подозреваемых получили огнестрельные ранения в ноги. Их немедленно задержали и доставили в больницу для лечения», – сообщается в публикации.
У мужчин изъяли два пистолета и большое количество гильз. Оба фигуранта признались в содеянном во время предварительного допроса.
Ранее подростки изнасиловали девочку и угрожали распространить видео процесса.