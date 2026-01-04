Размер шрифта
Соседи изнасиловали девочку и сбросили ее с крыши на соседний участок

В Индии двое мужчин надругались над ребенком и сбросили с крыши
В Индии шестилетняя девочка не выжила после изнасилования соседями. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. По данным полиции, ребенок играл на террасе дома недалеко от дома двоих мужчин, который они арендовали. Обвиняемые напали на девочку, изнасиловали и сбросили с крыши.

Позже местные жители обнаружили ребенка на соседнем участке. Состояние пострадавшей медики оценили как критическое. Спасти пострадавшую не удалось.

Родители обратились в полицию, после чего специалисты установили местонахождение преступников. Во время задержания мужчины открыли стрельбу по правоохранителям.

«В ответном огне полиции оба подозреваемых получили огнестрельные ранения в ноги. Их немедленно задержали и доставили в больницу для лечения», – сообщается в публикации.

У мужчин изъяли два пистолета и большое количество гильз. Оба фигуранта признались в содеянном во время предварительного допроса.

Ранее подростки изнасиловали девочку и угрожали распространить видео процесса.

