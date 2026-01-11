Размер шрифта
В Госдуме рассказали, кому не стоит купаться в проруби

Леонов: от купания в проруби стоит отказаться при нерегулярном закаливании
Александр Кряжев/РИА Новости

Окунаться в прорубь на Крещение не стоит тем, кто не закаливается систематически. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Если вы, например, не занимались закаливанием и не практикуете соответствующие процедуры в течение года, а делаете это однократно, только в Крещение, то, конечно, это делать нежелательно, особенно нежелательно делать это в состоянии алкогольного опьянения», — сказал он, отметив, что купание в ледяной воде опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы.

Депутат пояснил, что сам холод и купание вызывают сокращение сосудов, — они сжимаются, кровоток уменьшается, и это может привести к инфарктам или инсультам.

Такую процедуру можно провести «в более щадящих условиях» и не стоит «испытывать судьбу», добавил Леонов.

Крещение Господне празднуется 19 января. Традиционно в ночь на 19 января проводятся крещенские купания.

До этого врач-педиатр Надежда Попова сообщила, что у людей, которые часто занимаются «моржеванием», наблюдается перераспределение кровотока, ускорение обмена веществ, активация внутренних ресурсов организма, увеличение запасов энергии и работоспособности, а также активная выработка эндорфинов и закалка иммунной системы. Она подчеркнула, что польза заключается не в кратковременном погружении, а в систематическом закаливании.

Ранее россиян предупредили о риске холодового шока при купании в проруби.

