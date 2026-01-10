Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Петербуржец напал на полицейского и угрожал ему шваброй

В Петербурге задержанный пытался избить полицейского шваброй
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который ударил дежурного в отделе полиции, а на следующий день угрожал участковому шваброй. Об этом сообщает городское управление МВД.

8 января в отдел полиции Невского района был доставлен 30-летний местный житель. Мужчина ударил сотрудника полиции по голове, однако был отпущен. На следующий день петербуржец снова оказался в отделе полиции. По данным следствия, он высказал угрозы применения насилия в адрес участкового уполномоченного, после чего попытался ударить его шваброй.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемый задержан, следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

До этого в Ленинградской области вынесли приговор мужчина, который ударил полицейского по голове. Суд признал нападавшего виновным по части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Ему назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Ранее пьяный мужчина ударил полицейского головой в Астрахани.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589993_rnd_2",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+