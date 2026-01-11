Авиакомпания UTair не загрузила 135 единиц багажа на рейс из Дубая в Москву

Внуково: UTair не загрузила 135 единиц багажа на рейс Дубай-Москва от 11 января

Авиакомпания UTair не загрузила 135 единиц багажа на рейс UT-716, летевший по маршруту Дубай — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Внуково».

Там отметили, что самолет прибыл в авиагавань назначения в 00:53 мск.

«К сожалению, 135 единиц багажа не были загружены на ваш (пассажиров. — «Газета.Ru») рейс в аэропорту отправления», — говорится в сообщении.

Представители «Внуково» добавили, что сотрудники авиакомпании принимают соответствующие меры для скорейшей доставки багажа пассажирам.

8 января самолет авиакомпании UTair, следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета после принятия экипажем решения о возврате по техническим причинам. Рейс UT 716 готовился к посадке в Дубае в штатном режиме.

Boeing 767-224 (рейс UT 716) вылетел из аэропорта Аль-Мактум и должен был приземлиться во Внуково в 21:15 мск. Однако через некоторое время после взлета экипаж лайнера передал аварийный код «7700».

Ранее у самолета авиакомпании UTair в полете отвалился гидробак.