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В Подмосковье завели уголовное дело после того, как мальчик упал в воду с катера

После падения пятилетнего ребенка в воду с катера в Подмосковье возбудили дело
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Pexels

В Подмосковье следователи выясняют обстоятельства падения ребенка с борта катера в воду. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта.

В ведомстве отметили, что у пострадавшего не было спасательного жилета. На данный момент мальчика ищут.

«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел на канале имени Москвы. По предварительной информации, катер врезался в берег и перевернулся.

В момент аварии на борту, по данным СМИ, находилась семья. Пятилетний ребенок упал в воду, к его поискам подключились спасатели. Движение по реке перекрыли на участке между 54-м и 56-м километром.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, катером управлял отец мальчика.

Ранее в Алуште у студента остановилось сердце после купания в воде.

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