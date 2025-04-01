Российским туристам дали советы для безопасного отдыха в Таиланде

Российским туристам, которые планируют отдохнуть в Таиланде, стоит взять расширенную страховку, потому что медицина в стране платная. Об этом НСН рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Что касается землетрясения, это вещь непредсказуемая. Таиланд в этой ситуации отделался легким испугом, если так можно сказать в такой неприятной ситуации. Практически все здания сохранились в Бангкоке. Мы, конечно, ни одного туриста не отпускаем в Таиланд без страховки. Более того, мы рекомендуем брать расширенные страховки, если люди собираются заниматься дайвингом, восхождением куда-то и так далее», — сказал эксперт.

По его словам, счет за медицинские услуги в Таиланде без страховки может достигать десятков тысяч долларов. Помимо этого, он посоветовал пользоваться транспортом с местными водителями и избегать управления мопедом или скутером, потому что движение на дорогах в стране является хаотичным. Манера такого движения грозит аварией, предупредил Арутюнов.

1 апреля сообщалось, что в море на юге Таиланда взорвался катер с туристами из России и Казахстана. Инцидент произошел недалеко от острова Майтон в провинции Пхукет. В результате взрыва катера один россиянин получил ожоги.

Ранее российским туристам дали совет после трагедии с батискафом в Египте.