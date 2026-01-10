«Доплата за терпение»: в Соцфонде рассказали о самых странных звонках от россиян

В 2025 году в единый контакт-центр Социального фонда России поступали не только стандартные вопросы о пенсиях и пособиях, но и весьма необычные обращения. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным речевой аналитики, за год операторы приняли около 37 млн звонков, а суммарная продолжительность консультаций превысила 500 млн минут. Основная часть обращений традиционно касалась единого пособия, пенсионного обеспечения и материнского капитала. Особое внимание уделялось многодетным семьям: за год специалисты обработали около 33 тыс. звонков от матерей с тремя и более детьми, в том числе от женщин, воспитывающих 11–13 детей. Их интересовали перерасчет пенсий, оформление выплат и назначение пособий.

При этом граждане нередко задавали вопросы, выходящие за рамки социальной сферы. Так, многие интересовались, возможно ли получать пенсию в криптовалюте и будет ли доход от майнинга учитываться при расчете выплат. Операторы разъясняли, что все выплаты Соцфонда производятся исключительно в рублях, а вопросы налогообложения цифровых активов относятся к компетенции ФНС.

В преддверии новогодних праздников в контакт-центр звонили люди, представлявшиеся Дедом Морозом и Снегурочкой. Они интересовались графиком работы и возможностью получить «праздничную» доплату к пенсии. Всего зафиксировали около 100 подобных звонков. Самыми запоминающимися оказались обращения от абонентов, представлявшихся историческими персонажами. Один из них за год позвонил около тысячи раз, каждый раз называя новое имя.

Среди других нестандартных звонков — эмоциональные рассказы о родных местах, а также вопросы о «доплате за терпение» супруге и просьбы подарить одинокому пенсионеру кота. Иногда операторы сталкивались с темами, связанными с аниме, квадроберами и мистикой.

Ежедневно специалисты также принимают десятки звонков с просьбами, не входящими в компетенцию фонда — от поиска контактов других ведомств до просьб убрать лед у подъезда или дать медицинскую консультацию.

Отдельным направлением работы стала помощь в борьбе с мошенничеством. За год поступило около 67 тыс. обращений от граждан, сообщивших о подозрительных звонках и сообщениях. Операторы подробно объясняли, как действовать в подобных ситуациях.

В Соцфонде отметили, что за год сотрудники получили более 77 тыс. устных благодарностей, а средняя оценка их работы составила 4,85 балла из 5. Контакт-центр продолжает работать в штатном режиме и готов отвечать даже на самые необычные вопросы.

Ранее Социальный фонд провел перерасчет пенсий для российских матерей.