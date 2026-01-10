Россиянам раскрыли секрет, как справиться с постновогодней хандрой

После окончания новогодних каникул может возникать эффект «дофаминовой ямы»: резкий подъем уровня дофамина и серотонина сменяется их спадом, что приводит к апатии, снижению настроения и мотивации. Бороться с такой «постновогодней депрессией» помогает составление и следование четкому режиму дня, поделилась с «Газетой.Ru» психолог Клиники доктора Исаева, психоаналитический терапевт Мария Бодрягина.

«Первое — постепенное восстановление привычной структуры. Ритм дня — это то, что собирает психику и тело. Возвращение к устойчивому режиму сна, питания, нагрузки дает ощущение опоры, которого не хватает после продолжительных праздников. Второе — небольшие, но регулярные удовольствия. После эмоционального пика полезно включать «малые удовольствия»: теплые встречи, тихие занятия, прогулки, музыку. Это помогает психике снова почувствовать тонус, но без перегрузки. И наконец, — спокойное отношение к временному снижению энергии. Апатия после перехода — нормальное состояние. Если не требовать от себя мгновенной собранности, а мягко выдерживать этот период, он проходит быстрее», — дала совет психолог.

Кроме того, важность физической активности, нормального сна и мягкого входа в рабочий режим. В этом могут помочь психологические приемы самопомощи и саморегуляции (дыхательная гимнастика, техники визуализации, релаксацию, методы арт-терапии, приемы аффирмации – повторение коротких позитивных фраз, психофизиологический тренинг, аутогенную тренировку и многое другое).

«Профилактика начинается с более реалистичного отношения к празднику. Чем меньше мы ожидаем, что Новый год станет точкой магического перезапуска, тем меньше будет разочарования и эмоциональной пустоты после него. Помогает и сохранение части привычного режима во время каникул. И еще одно: полезно заранее наметить несколько приятных, но простых событий после праздников — небольшие цели, новое занятие, встречи. Тогда внимание не схлопывается в одну точку, психическая энергия распределяется более равномерно, и выход из длинных каникул происходит мягче», — заключила Бодрягина.

