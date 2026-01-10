Размер шрифта
Новости. Общество

В «Шереметьево» рассказали о работе аэропорта на фоне непогоды

В аэропорту Шереметьево сообщили о стабильном режиме работы
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Столичный аэропорт «Шереметьево» работает в стабильном режиме. Об этом сообщила воздушная гавань в своем Telegram-канале.

Службы аэропорта работают в усиленном режиме и осуществляют постоянную координацию с авиакомпаниями в рамках обслуживания рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, которые выполняются по скорректированному расписанию, рассказали в «Шереметьево».

В период с 00:00 до 15:00 мск аэропорт обеспечил выполнение 174 рейсов на вылет и 106 рейсов на прилет.

В «Шереметьево» также сообщили, что взлетно-посадочные полосы и остальная инфраструктура постоянно чистится от снега и наледи.

Там добавили, что продолжают комплексную поддержку пассажиров в терминалах. Посадочных мест в зонах ожидания достаточно.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что снежный циклон, прошедший в Москве 9 января, вызвал сбои в работе воздушного транспорта.

Прошедший снегопад стал рекордным за последние 50–56 лет. Только за 9 января выпало около 30 см снега, что составляет порядка 42%–60% от месячной нормы осадков.

Ранее в Пулково прокомментировали сообщения о застрявшем в сугробе самолете.

