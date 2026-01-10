В Ленобласти столб придавил водителя иномарки

В Ленобласти водитель не справился с управлением и врезался в опору освещения, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает 78.ru.

В Выборгском районе Ленинградской области водитель автомобиля Mitsubishi L200 врезался в фонарный столб. Железобетонная опора рухнула на автомобиль, спасти пострадавшего не удалось. На место происшествия были направлены подразделения МЧС и экстренных служб.

По факту произошедшего проводится проверка. По предварительной информации, мужчина мог не справиться с управлением.

