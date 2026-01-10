Размер шрифта
Новости. Общество

В Госдуме выступили за приоритетную выкладку российских детских брендов

Депутат Буцкая призвала разместить на «российской полке» детские товары
Отечественные производители детских товаров должны получить приоритетную выкладку на так называемой «российской полке». Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, инициатива предполагает, что российская продукция для детей будет размещаться на лучших местах в офлайн-магазинах и продвигаться на первых страницах онлайн-площадок. Депутат пояснила, что идея появилась весной 2022 года, когда в торговых сетях возник ажиотажный спрос на подгузники и детское питание. Тогда, отметила она, власти совместно с производителями разработали «дорожную карту» поддержки отрасли.

Буцкая уточнила, что одним из первых шагов стало создание законопроекта, направленного на поддержку отечественных компаний. При этом она обратила внимание на сложности с продвижением продукции в интернете и заявила, что в 2026 году планируется активная работа с маркетплейсами, чтобы они помогали российским производителям осваивать онлайн-торговлю.

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что ведомство рассчитывает на вступление в силу закона о «российской полке» в 2026 году. Документ предполагает установление минимальной квоты на отечественные непродовольственные товары в торговых сетях. Сейчас проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, после чего его планируют внести в правительство.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию детских сухих смесей Nestle.

