Новости. Общество

В Британии пропалестинского активиста госпитализировали после двух месяцев голодовки

В Британии активист Palestine Action попал в больницу после 58 дней голодовки
Соцсети

В Великобритании в больницу доставили пропалестинского активиста Камрана Ахмеда, который объявил голодовку 58 дней назад в знак протеста против запрета движения Palestine Action. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По данным издания, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. При этом активист не намерен прекращать голодовку до тех пор, пока британские власти не исключат Palestine Action из списка запрещенных организаций, не расторгнут контракты с оборонными компаниями, поставляющими оружие Израилю, а также не освободят его и других членов движения под залог.

Требования Ахмеда поддерживает другая активистка — Хеба Мурэйси, которая голодает уже 69 дней. Сообщается, что за это время она потеряла более 10 кг и находится в тяжелом состоянии. Ее подруга Амарин Афзал, посетившая Мурэйси в тюрьме, рассказала, что женщина физически истощена, постоянно испытывает головные боли, головокружение и тошноту, а также страдает от сильных болей в теле и нарушений сна. По ее словам, активистка осознает ухудшение своего состояния и понимает, что организм может не выдержать в любой момент.

Замминистра юстиции Великобритании Джеймс Тимпсон напомнил, что задержанные обвиняются в тяжких правонарушениях, включая хулиганство и кражу со взломом, а вмешательство министров в судебные процессы противоречит принципу разделения властей.

Как отметил Sky News, активистов обвиняют в проникновении на объект израильской оборонной компании Elbit в Бристоле в 2024 году, а также в незаконном проникновении на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир и повреждении двух самолетов-заправщиков ВВС Великобритании летом 2025 года.

В начале июля 2025 года МВД Соединенного Королевства внесло Palestine Action в перечень запрещенных организаций. После этого участие в деятельности движения, посещение его мероприятий и любая форма поддержки стали уголовным преступлением, предусматривающим наказание до 14 лет лишения свободы. С момента запрета по всей стране задержали около 2,5 тыс. человек, обвинения предъявлены более чем 250 активистам.

Ранее в Германии пропалестинские активисты проникли в здание университета.

