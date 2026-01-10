В Минтрансе рассказали о работе аэропортов Москвы на фоне непогоды

Все аэропорты столичного региона – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса в Telegram-канале.

В публикации говорится, что на момент 12:00 мск воздушные гавани обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе Шереметьево — 214. За последние два часа: 143 и 52 рейса соответственно.

По словам специалистов, пассажирам предоставили более 25 тыс. бутылок воды, 8 тыс. сендвичей и бутербродов, а также туристические коврики и надувные матрасы.

10 января московский аэропорт Шереметьево приостановил обслуживание рейсов на прилет в связи с неблагоприятными погодными условиями. Изначально ограничения ввели до 8:00 мск, позднее срок их действия продлили.

В настоящее время воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. Пресс-служба Шереметьево заявила, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию. К 11:00 мск в аэропорту обслужили всех пассажиров прибывших самолетов, багаж был выдан в полном объеме.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.