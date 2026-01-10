Размер шрифта
Новости. Общество

В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Аэропорты Геленджика и Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Виталий Тимкив/РИА Новости

В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Он добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, который выполнял рейс в Грозный.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — заверил представитель Росавиации.

До этого в аэропорту Шереметьево сняли введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию.

При этом Telegram-канал Baza писал, что в Шереметьево продолжается коллапс на фоне задержек рейсов, пассажиры спят на полу.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.

