Пассажиров отмененных рейсов «Аэрофлота» призвали не приезжать в Шереметьево

«Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в Шереметьево
Компания «Аэрофлот» призвала пассажиров отмененных рейсов не приезжать в московский аэропорт Шереметьево. Пресс-служба перевозчика опубликовала соответствующее заявление в Telegram-канале.

«Пассажиров отмененных рейсов просим не прибывать в аэропорт», — говорится в заявлении.

Кроме того, не получившим свой багаж пассажирам предложили оформить бесплатную доставку чемоданов по указанным адресам. Чтобы получить услугу, необходимо заполнить форму в разделе обратной связи на сайте «Аэрофлота».

В пресс-службе подчеркнули, что компания продолжает работу по минимизации последствий введенных в Шереметьево ограничений на прием рейсов. Также принимаются меры для стабилизации расписания полетов.

«По состоянию на 11:00 [мск] 10 января на запасные аэродромы в Домодедово, Внуково и Нижний Новгород направлено семь рейсов», — отмечается в публикации.

Из нее следует, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово было организовано обслуживание и выдача багажа пассажирам рейсов, прибывших на запасной аэродром. При этом транзитных пассажиров перевезут в Шереметьево для продолжения полета.

10 января Шереметьево временно прекратил обслуживать рейсы на прилет в связи с неблагоприятными погодными условиями. Изначально ограничения ввели до 8:00 мск, позднее срок их действия продлили. Как написал Telegram-канал Baza, сейчас в аэропорту продолжается коллапс из-за задержки рейсов.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей стране.

