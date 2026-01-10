Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты

Росавиация: ограничения на работу ввели в аэропорту Волгограда

Аэропорт в Волгограде приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 10:17 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Утром 10 января московский аэропорт Шереметьево временно прекратил обслуживать рейсы на прилет в связи с неблагоприятными погодными условиями. Изначально ограничения ввели до 8:00 мск, позднее срок их действия продлили до 10:00 мск.

Как написал Telegram-канал Baza, сейчас в Шереметьево продолжается коллапс из-за задержки рейсов. По информации журналистов, вылеты самолетов переносят на полдня или вовсе отменяют.

В публикации уточнялось, что пробка в московском аэропорту образовалась еще вечером 9 января. Прилетавшие лайнеры по несколько часов стояли на взлетно-посадочных полосах без трапов и автобусов, людей держали в салонах.

Более того, в настоящее время в терминалах наблюдается проблема с выдачей багажа. Несколько лент перестали работать, пассажирам приходилось ждать свои чемоданы по шесть–семь часов.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей стране.