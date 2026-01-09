Размер шрифта
В Хельсинки не разрешили съемку заседания по делу Тордена

РИА Новости: финский суд не разрешил прессе снимать заседание по делу Тордена
ДШРГ «Русич»/VK

Финский апелляционный суд не разрешил прессе съемку на заседании по делу гражданина Российской Федерации Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.

«Перед началом заседания журналисты ждали возможности зайти в зал для съемки, но судья им не разрешил. Также не разрешили съемку из зала для прессы», — сообщила Мальгина.

14 марта суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению по обвинению в «военных преступлениях в Донбассе». До этого стало известно, что Тордена разместят в одиночной камере. Арестованный впоследствии пожаловался на условия содержания, так как к нему, по его заявлению, применялся режим дисциплинарного изолятора. Так, по словам Тордена, у изъяли мобильный телефон и книги, а также уменьшили длительность прогулок на открытом воздухе, и введи ограничения на физические упражнения. Впоследствии в МИД России заявили о предвзятости судей, вынесших приговор.

Ранее в посольстве рассказали об условиях содержания осужденного в Финляндии россиянина.

