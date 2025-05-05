В Виргинии заключенные напали на охранников тюрьмы и порезали их ножами

Пятеро охранников тюрьмы пострадали в результате нападения заключенных в американском штате Виргиния. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в тюрьме Уолленс-Ридж, расположенной в небольшом городке Биг-Стон-Гап. Шестеро осужденных за насильственные действия заключенных, являющихся членами известной латиноамериканской банды MS-13 (Mara Salvatrucha), напали на охранников и нанесли им ножевые ранения.

Пострадавшие были срочно доставлены в больницу. Состояние троих из них не вызвало опасений у медиков, поэтому их выписали в тот же день. Двое охранников продолжают лечение.

Директор Исправительного департамента штата Виргиния Чад Дотсон заявил, что пятеро из шести преступников являются нелегальными иммигрантами, поэтому вообще не должны были находиться на территории Соединенных Штатов.

23 апреля сообщалось, что во Франции менее чем за две недели были совершены более 60 нападений на исправительные учреждения и их сотрудников.

Ранее в Британии заключенный ошпарил маслом сотрудников тюрьмы.