Стало известно о приостановке выдачи багажа в Шереметьево из-за непогоды

Осторожно, новости: в Шереметьево два часа не выдают багаж из-за снегопада

В московском аэропорту Шереметьево уже два часа не выдают багаж из-за снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Ленты для выдачи багажа в терминале С аэропорта Шереметьево стоят без движения больше двух часов, об этом сообщают пассажиры», — говорится в посте.

В качестве причины задержки работники воздушной гавани называют погодные условия, утверждают пассажиры. Позже в аэропорту сообщили каналу, что лента выдачи багажа работает бесперебойно, выдача проходит в штатном режиме.

Telegram-канал «Москва с огоньком» также пишет о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево. По его данным, в терминале В люди уже три часа ждут свои чемоданы. Канал утверждает, что работники аэропорта на стойках информации «разводят руками».

До этого сообщалось, что два рейса, летевшие в Шереметьево, ушли на запасной аэродром по решению командира воздушного судна из-за сильного снегопада. В аэропорту подчеркнули, что ситуация в терминалах спокойная — нет скопления пассажиров.

Ранее москвичи начали самостоятельно очищать дворы от снега.